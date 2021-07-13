Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Mayıs ayında %1,9 düştü

Salı, 13 Temmuz 2021 10:52:27 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Mayıs ayında %1,9 düşüşle 19,4 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu düşüş, yedi ay üstüne kaydedilen ilk düşüş oldu. Konut inşaatına yönelik yatırımlar, 2020 yılının Nisan ayından bu yana ilk kez düşerken, konut dışı inşaatlar ise hafifçe arttı.

Mayıs ayında, konut dışı inşaat, tek haneli ve çok haneli konut inşaatlarında yaşanan düşüşlerle birlikte %2,7 azalarak 14,8 milyar $’a geriledi.

Tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar Mayıs ayında %2,7 düşüşle 8,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Quebec ve Ontario’da büyük düşüşler görüldü. Mayıs ayında kaydedilen düşüşe rağmen, tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar, Covid-19 pandemisi öncesi seviyelerin yaklaşık %60 üzerinde yer aldı.

Mayıs ayında, ülkedeki şehirlerin yarısında görülen düşüşler nedeniyle çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,6 azalarak 6,5 milyar $ oldu. Quebec’te, Nisan ayında kaydedilen %13 artışa kıyasla %11 ile en büyük düşüş kaydedildi.

Söz konusu ayda, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,8 artış göstererek 2,6 milyar $ seviyesine çıktı. Ontario, birden fazla katma değeri yüksek inşaat projeleriyle birlikle en büyük artışı kaydetti.

Kurumsal bina inşaatına yapılan yatırımlar, üst üste yedi ay artış kaydederek %1,2 artışla 1,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Quebec, kurumsal bina inşaatına yapılan yatırımların %3,7 artışla 341 milyon $ seviyesinde yer almasıyla birlikte en büyük artışı kaydetmiş oldu.

Endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise yedi şehirde kaydedilen azalmaya bağlı olarak %0,7 düşüşle 837 milyon $ seviyesinde yer aldı.