Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Mart ayında %1,8 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 09:23:28 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Mart ayında %1,8 artışla 20,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Hem konut hem de konut dışı inşaat sektörlerinde artışlar kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar %1,7 artışla 15,1 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste altı ay artış kaydetmiş oldu. Ontario’daki konut inşaatına yönelik yatırımlar söz konusu artışın dörtte üçünü oluşturdu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %4,3 artarak 8,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ontario söz konusu artışta başı çekti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Mart ayında %1,4 düşüşle 6,7 milyar $ seviyesine geriledi.

Konut dışı inşaata yönelik yatırımlar aylık %2 artışla üst üste dokuz ay artış kaydetmiş oldu. Quebec’teki konut dışı inşaata yönelik yatırımlar söz konusu artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,4 artışla 2,9 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, Quebec’teki ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar söz konusu artışa en büyük katkıyı sağladı.

Mart ayında endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,9 artarak 910 milyon $ seviyesine yükselirken, Ontario ve Quebec’teki endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar söz konusu artışın çoğunluğunu oluşturdu.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar bir önceki aya kıyasla %1,1 yükselerek 1,4 milyar $ oldu.