Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %1,2 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 09:23:38 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar Kasım ayında %1,2 artışla 18 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, yalnızca endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlarda artış kaydedilmedi.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Kasım ayında %2,4 artışla 6 milyar $ seviyesine yükseldi. Ontario ve Quebec’te konut inşaatına yönelik yatırımlar en büyük artışları gösterdi.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,7 artarak 7,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut inşaatına yönelik yatırımlar ise %1,5 artışla 13,1 milyar $ oldu. Ayrıca, konut dışı inşaatlara yönelik yatırımlar da %0,6 artarak 4,9 milyar $’a çıktı.

Öte yandan, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,6 artışla 2,7 milyar $ seviyesine çıkarken, çoğunlukla Ontario söz konusu artışa katkı sağladı.

Kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar, Quebec’te kaydedilen %4,9 artışla birlikte %1,4 yükselerek 1,4 milyar $ oldu.

Aynı ayda, endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar, Ontario ve Manitoba’da kaydedilen düşüşlerle birlikte %0,7 gerileyerek 824 milyon $ seviyesinde yer aldı.