Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Haziran ayında %4,5 düştü

Cuma, 13 Ağustos 2021 09:50:02 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Haziran ayında %4,5 düşüşle 18,4 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Konut inşaatına ve konut dışı inşaata yönelik yatırımlar, 2020 yılının Kasım ayından bu yılın Nisan ayına kadar olan dönemde kaydedilen büyümenin ardından düşüş gösterdi.

Haziran ayında, konut dışı inşaata yönelik yatırımlar, bir önceki ay kaydedilen %3 düşüşün ardından %5,8 azalarak 13,8 milyar $’a geriledi. Tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar %7,3 düşüşe rağmen Covid-19 pandemisi öncesinde kaydedilen seviyelerin üzerinde yer alarak 7,5 milyar $ oldu. Ontario ve Quebec’in tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımları Haziran ayında aşağı yönlü hareket gösterdi.

Şehirlerin yarısından fazlasında kaydedilen düşüşlerin ardından çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar %3,8 düşüşle 6,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Quebec, en büyük düşüşü gösterirken, Quebec’i, Ontario ve British Columbia takip etti.

Söz konusu ayda, son altı ay kaydedilen hafif artışların ardından konut dışı inşaatlara yönelik yatırımlar %0,4 düşüşle 4,6 milyar $’a gerileyerek ticari ve endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımların da azaldığını gösterdi.

Haziran ayında, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,1 düşüş göstererek 2,5 milyar $ seviyesine geriledi. Ontario, inşası devam eden projelerin yavaşlaması sonucunda %2,2 ile en büyük düşüşü kaydetmiş oldu.

Kurumsal bina inşaatına yapılan yatırımlar %1,2 azalarak 825 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Dört şehirde kaydedilen hafif artışlar, söz konusu düşüşü dengelemek için yeterli olmadı.

Endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %13 artışla 1,2 milyar $ seviyesine çıkarak üst üste sekiz ay artış kaydetmiş oldu. Ontario, yeni projelerle birlikte endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda başı çekti.