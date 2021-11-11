Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Eylül ayında %0,7 düştü

Perşembe, 11 Kasım 2021 09:58:59 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar, bu yılın Eylül ayında, %0,7 düşüşle 17,5 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste beş ay düşmüş oldu. Konut dışı inşaatlara yönelik yatırımların hafifçe artması, konut inşaatına yönelik yatırımlardaki düşüşü kısmen dengeledi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar, Eylül ayında, %1,6 geriledi. Quebec’te, konut inşaatına yönelik yatırımlar en büyük düşüşü gösterirken, pandemi öncesi 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %21,6 artmış oldu.

Sekiz eyalette kaydedilen düşüşlere bağlı olarak tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,6 düşerek 7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Nova Scotia’da tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar, son beş ayda dördüncü defa artarak güçlü seyretmeye devam etti.

Yedi eyalette çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar, Eylül ayında, %2,9 düşüşle 5,8 milyar $ seviyesine geriledi. Çok haneli konut inşaatları ile tek taneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar arasındaki farkın, son birkaç yıllık süreçte azalmasına rağmen söz konusu fark, Covid-19 pandemisinin başından bu yana gözle görülür bir şekilde açıldı.

Eylül ayında, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,8 artışla 2,6 milyar $ seviyesine çıkarken, en büyük artış Ontario ve Quebec’te görüldü.

Kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar, Quebec’te kaydedilen %7,9 artışla birlikte %2,9 yükselerek 1,3 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar, beş eyalette kaydedilen artışlara bağlı olarak %0,1 artarak 824 milyon $ seviyesinde yer aldı. Saskatchewan %11,5 ile en yüksek artışı gösterdi.

Konut dışı inşaatına yönelik yatırımlar %1,8 artarak 4,8 milyar $ seviyesine çıktı. Sene başından bu yana sekiz kere artış kaydetmiş olmasına rağmen konut dışı inşaata yönelik yatırımlar, pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin %6,3 altında yer aldı.