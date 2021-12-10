Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ekim ayında %1,6 arttı

Cuma, 10 Aralık 2021 09:39:08 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar, bu yılın Ekim ayında, %1,6 artışla 17,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ontario %3,5 artış kaydederek bina inşaatlarına yapılan yatırımlarda başı çekti.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar, Ekim ayında, üst üste beş ay kaydedilen düşüşlerin ardından %1,4 artışla 12,9 milyar $ seviyesine yükseldi. Quebec ve Saskatchewan’da konut inşaatına yönelik yatırımlar en büyük artışları gösterdi.

Ekim ayında, tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar, başta Quebec ve Alberta olmak üzere %0,6 artarak 7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ancak, Ontario’daki düşüş, ülke genelinde kaydedilen artışları kısmen dengeledi.

Çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,4 artışla 5,9 milyar $ oldu. Ontario ile Quebec, çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlarda başı çekerken, New Brunswick üst üste altı ay düşüş göstererek geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Konut dışı inşaatlara yönelik yatırımlar, Ekim ayında, %2 artarak 4,9 milyar $ seviyesine çıktı.

Ekim ayında, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,6 artışla 2,7 milyar $ seviyesine çıkarken, yalnızca British Columbia’da düşüş gözlendi.

Kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar, Quebec’te kaydedilen %5,8 artışla birlikte %1,3 yükselerek 1,4 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda, endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar, çoğunlukla Ontario’da kaydedilen artışlarla birlikte %1,4 artarak 839 milyon $ seviyesinde yer aldı.