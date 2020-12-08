Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ekim ayında %0,4 düştü

Salı, 08 Aralık 2020 10:37:51 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılının Ekim ayında Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım, Eylül ayında %1,5 düşmesinin ardından %0,4 düşüşle 15,2 milyar $ oldu. Ekim ayında konut dışı inşaat yönelik yatırımlar üst üste dördüncü ay düşüş göstererek, Covid-19 öncesi seviyelerin altında kaldı. Bunun aksine, konut inşaatına yönelik yatırımlar üst üste altıncı ay artış kaydetti.

Ekim ayında konut dışı inşaata yönelik yatırımlar, üst üste dördüncü ay azalarak, %3,2 düşüşle 4,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda ticari bina inşaatına yönelik yatırım, üç alt sektörün içerisinde %4,7 ile en büyük düşüşü göstererek 2,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında endüstriyel bina inşaatına yapılan yatırım %1,7 düşerken, kurumsal bina inşaatına yapılan yatırım ise %0,8 düşüş gösterdi.

Ekim ayında tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar %3,7 artışla 5,5 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, bu artış, salgın başlamadan önce Şubat ayında kaydedilene kıyasla %7,7 yüksek seviyede yer aldı.

Söz konusu ayda, apartman inşaatına yönelik yatırım son beş ayda ilk kez düşüş göstererek %2,1 azaldı.