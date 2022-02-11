Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında %1,9 arttı

Cuma, 11 Şubat 2022 09:41:50 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar Aralık ayında %1,8 artışla 18,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, hem konut inşaatına hem de konut dışı inşaata yönelik yatırımlarda artışlar kaydedildi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar %2,2 artışla 13,4 milyar $ oldu. Ontario söz konusu artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar sekiz eyalette kaydedilen artışların desteğiyle %3,5 artarak 7,4 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında %0,7 artışla 6,1 milyar $ seviyesine yükseldi. Ontario’da konut inşaatına yönelik yapılan yatırımların artması Quebec ve Saskatchewan’daki düşüşleri dengeledi.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %1,7 artarak 2,7 milyar $ seviyesine çıktı.

Ancak kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar sekiz eyalette kaydedilen düşüşlerle birlikte 2020 yılının sonundan bu yana ilk kez geriledi.

Söz konusu ayda, konut dışı inşaatlara yönelik yatırımlar %1,1 artışla 4,9 milyar $ oldu.

2021 yılının tamamında, bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %19,3 artarak 218,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, konut inşaatına yönelik yatırımlar %28,4 artarak 162 milyar $ olurken, tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar söz konusu artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

2021 yılında, konut dışı inşaatlara yönelik yatırımlar ise %0,9 düşüşle 56,2 milyar $’a geriledi. %12 artışla 15,2 milyar $ seviyesine yükselen kurumsal bina inşaatlarına yatırımlar, ticari ve endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda kaydedilen düşüşü dengeledi.