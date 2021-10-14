Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ağustos ayında %2 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 09:09:41 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Ağustos ayında %2 düşüşle 17,7 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste dört ay düşmüş oldu.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar, Ağustos ayında, Nova Scotia eyaleti hariç tüm eyaletlerde kaydedilen düşüşlere bağlı olarak %2,9 gerilerken, konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,6 arttı.

Tek haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar, Quebec, Ontario ve British Columbia’da kaydedilen büyük düşüşlere bağlı olarak %2,6 düşüşle 7 milyar $ seviyesine geriledi. Üst üste dört ay kaydedilen düşüşlere rağmen, tek haneli konut inşaatı yıllık %25,6 artış kaydetti.

Çok haneli konut inşaatlarına yönelik yatırımlar, Ağustos ayında, ülke genelinde %3,3 düşüşle 6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Konut dışı inşaata yönelik yatırımlar %0,6 artışla 4,7 milyar $ seviyesinde yer alırken, endüstriyel bina inşaatına yönelik yatırımlar, Ontario ve Quebec’te kaydedilen artışlara bağlı %1,8 artışla 1,3 milyar $ seviyesine çıkarak üst üste on ay artış kaydetmiş oldu. Söz konusu seviye, 2012 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında, ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar, yedi eyalette kaydedilen artışların, Ontario, British Columbia ve Nova Scotia’da kaydedilen düşüşleri dengelemesiyle birlikte çoğunlukla değişim göstermedi.

Kurumsal bina inşaat ise yatırımlara bağlı olarak Ağustos ayında %0,2 artış kaydetti.