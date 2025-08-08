Kanada Ukrayna’dan ithal sıcak haddelenmiş levha için dönem sonu incelemesi başlattı

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Ukrayna’dan ithal sıcak haddelenmiş levhaya ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Mahkeme kararını en geç 2 Ocak 2026, gerekçeli kararını ise 11 Haziran 2026 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu verginin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Ukrayna’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergileri %21,3 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.00.11, 7208.51.00.12, 7208.51.00.19, 7208.51.00.21, 7208.51.00.22, 7208.51.00.23, 7208.51.00.24, 7208.51.00.25, 7208.51.00.31, 7208.51.00.32, 7208.51.00.33, 7208.51.00.34, 7208.51.00.35, 7208.51.00.41, 7208.51.00.42, 7208.51.00.43, 7208.51.00.44, 7208.51.00.45, 7208.51.00.51, 7208.51.00.52, 7208.51.00.53, 7208.51.00.54, 7208.51.00.55, 7208.52.00.11, 7208.52.00.12, 7208.52.00.19, 7208.52.00.81, 7208.52.00.82, 7208.52.00.83, 7208.52.00.84 ve 7208.52.00.85 kodları altında yer alıyor.