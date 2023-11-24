Kanada merkezli Strategic Resources Quebec’te demir cevheri peletleme ünitesi inşa edecek

Cuma, 24 Kasım 2023 10:51:39 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli maden arama ve geliştirme şirketi Strategic Resources Inc. Quebec Çevre Bakanlığı’ndan şehirde bulunan Saguenay Limanı’nda büyük bir demir cevheri peletleme ünitesi inşa etmek üzere yazılı onay aldığını açıkladı.

Peletleme ünitesi yıllık 4 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olacak.

Onayın ardından Strategic Resources yeşil çelik piyasasında kullanılmak üzere işlemek amacıyla hammadde alımı yapmayı planlıyor.

Açıklamaya göre küresel sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik önemli bir endüstriyel strateji olan elektrik ark ocaklı çelik tesislerinde kullanılan saflık seviyesi yüksek ürün ihtiyacını karşılamak için Kuzey Amerika’da peletleme kapasitesine ihtiyaç duyuluyor.