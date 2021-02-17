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Paul Wurth, Rio Tinto ve SHS Stahl, Kanada’da düşük karbonlu demir geliştirmek için iş birliği yaptı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 12:25:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Paul Wurth, Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ve Almanya merkezli çelik üreticisi SHS Stahl Holding Saar GmbH & Co. KGaA ile düşük karbonlu çelik hammaddesi üretimini araştırmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Ortaklık, Kanada’da hidroelektrikten üretilen yeşil hidrojeni kullanarak yüksek kaliteli demir cevheri peletini düşük karbonlu bir çelik hammaddesi olan düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demire dönüştürmenin uygulanabilirliğini araştıracak. Bu da, karbon salımını önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip.

Rio Tinto’nun hisse sahibi olduğu Iron Ore Company of Canada, yüksek kaliteli demir cevheri tedarik edecek ve madencilik, işleme ve peletleme uzmanlığı sağlayacak. Paul Wurth, yüksek verimli hidrojen üretimi ve Midrex® doğrudan indirgeme tesisleri alanında tesis inşası ve süreç konusunda, SHS ise demir ve çelik üretimi konusunda uzmanlık sağlayacak.

Taraflar, Kanada’da endüstriyel ölçekte düşük karbonlu demir üretiminin potansiyel gelişimi üzerine bir fizibilite çalışması yürütecek. Fizibilite çalışmasının 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor. Daha sonra endüstriyel ölçekte hidrojen bazlı bir doğrudan indirgeme tesisi için bir yatırım kararı verilmesi bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  çelik üretimi  Kanada  Kuzey Amerika  Rio Tinto  hammaddeler  pelet  |  benzer haberler »


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