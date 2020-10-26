JSW Steel’nin net kârı Eylül çeyreğinde düştü

Pazartesi, 26 Ekim 2020 16:23:16 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel, 30 Eylül 2020’de sona eren ikinci çeyreğe dair mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, yıllık %42 düşüşle ve bir önceki çeyrekte kaydedilen 1,46 milyar INR net zarara kıyasla 16,92 milyar INR (228,67 milyon $) seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde, şirketin net satış geliri kaplamalı ürün satışlarındaki artış nedeniyle 167,97 milyar INR (2,27 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Şirket, söz konusu dönemde 3,85 milyon mt ham çelik üretirken, yılın ilk yarısında 6,81 milyon mt ham çelik üretti.

Yerel çelik talebinin son dönemlerde kaydedilen düşük seviyelerden toparlanması ve hız kazanması nedeniyle yerel pazarda satışların artmasıyla şirket ihracatını bir önceki çeyrekte kaydedilen %57’den %28’e düşürdü. İkinci çeyrekte, JSW’nin toplam çelik satışları yıllık %14 artışla 4,12 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bunun 3,12 milyon mt’unu yıllık %21 artışla yassı mamul, 770.000 mt’unu ise yıllık %9 düşüşle uzun mamul satışları oluşturdu.

JSW, ikinci çeyrekte Hindistan ham çelik üretiminin ve nihai mamul tüketiminin sırasıyla yıllık %4 ve %10 azaldığını, yine de Nisan ile Mayıs aylarında görülen son düşük seviyelerine kıyasla her ay belirgin bir toparlanma kaydettiğini bildirdi. Yerel talep hız kazanırken, Hindistan, yıllık %70 artışla 5,44 milyon mt ihracat gerçekleştirerek net çelik ihracatçısı olmaya devam etti.