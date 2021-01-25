JSW Steel’in net kârı Aralık çeyreğinde yükseldi

Pazartesi, 25 Ocak 2021 10:52:28 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel, 31 Aralık 2020’de sona eren üçüncü çeyreğe ve ilk dokuz aya dair mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, yıllık %309,4 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %67 artışla 28,29 milyar INR (387,85 milyon $) seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde, şirketin net satış geliri, yerel satışlardaki iyileşme ve katma değerli çelik hacimlerindeki artış nedeniyle 192,39 milyar INR (2,64 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin AVFÖK’Ü, %29,3 olarak kaydedilen güçlü bir marj ile 56,33 milyar INR (772,19 milyon $) seviyesinde yer alarak en güçlü çeyreklik performansı kaydetti.

31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz aylık dönemde, şirketin net kârı yıllık %13 düşüşle 43,75 milyar INR (599,74 milyon $) seviyesinde yer alırken, şirketin net satış geliri %5,43 düşüşle 463,29 milyar INR (6,35 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Şirket, söz konusu çeyrekte güçlü talep nedeniyle 4,08 milyon mt ham çelik üretirken, ilk dokuz ayda 10,89 milyon mt ham çelik üretti.

Üçüncü çeyrekte, JSW’nin toplam çelik satışları yıllık %3 düşüşle 3,90 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bunun 2,92 milyon mt’unu yıllık %2 düşüşle yassı mamul, 910.000 mt’unu ise yıllık %4 artışla uzun mamul satışları oluşturdu. İlk dokuz aylık dönemde şirketin toplam çelik sayışları yıllık %5 düşüşle 10,82 milyon mt olarak kaydedilirken, bunun 8,03 milyon mt’unu yıllık %2 düşüşle yassı mamul, 2,14 milyon mt’unu ise yıllık %19 düşüşle uzun mamul satışları oluşturdu.

JSW, kârdaki artışın, yerel çelik sektörünün stok alımı ve artan hükümet harcamalarının da yardımıyla otomotiv, makine, inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen talebin artması nedeniyle keskin bir şekilde toparlanmasından kaynaklandığını belirtti. Şirket, Dolvi tesisi genişletme projesi ve Vijaynagar tesisi kapasite artırma projesini dördüncü çeyrekte devreye almayı planladığını belirtti.

JSW Steel, aşının başlaması ve vakaların azalmasıyla birlikte Hindistan çelik sektörünün toparlanmaya devam edeceğini öngörüyor.