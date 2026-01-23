JSW Steel’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %198 arttı

Hint JSW Steel Limited, 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %198 artışla 21,39 milyar INR (233,54 milyon $ ) konsolide net kâr açıkladı.

Şirket, ilgili çeyrekte toplam gelirini %11 artışla 459,91 milyar INR (5,02 milyar $) seviyesine yükseltti.

JSW Steel ayrıca önemli kapasite artış planlarını da duyurdu. Şirket yönetim kurulu, 316 milyar INR yatırımla Odisha’da yıllık 5 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kurulmasını onayladı. Söz konusu tesisin 2029-30 döneminde devreye alınması hedefleniyor.

Yönetim kurulu ayrıca bir arazi geliştirme projesi için yeni bir ortak girişim şirketi kurulmasını da onayladı.

Söz konusu ortak girişim, JSW Steel’in tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Peddar Realty Limited (PRL) liderliğinde kurulacak olup, PRL şirkette %51 paya sahip olacak. Kalan pay ise JSW Realty Private Ltd (JSWRPL) ve diğer ortaklar arasında paylaşılacak.