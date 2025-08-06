JSW Steel-POSCO'nun çelik tesisi için arazi kamulaştırma süreci başladı

Hindistan’ın Odisha eyaleti yönetimi, JSW Steel Limited ile Güney Koreli POSCO ortaklığında kurulması planlanan 4,6 milyar $’lık yeni çelik tesisi için Keonjhar bölgesinde arazi kamulaştırma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Yıllık 5 milyon mt kapasiteli proje için belirlenen iki arazinin kamulaştırılması için gereken fonun, ortak girişim şirketi tarafından devlet hazinesine yatırılması gerektiği ifade edildi.

Yeni proje, 2017 yılında POSCO’nun Paradip liman kenti yakınlarındaki çelik tesisi projesini iptal etmesiyle yaşanan aksaklığın ardından eyaletteki çelik yatırımlarını hızlandıracak.