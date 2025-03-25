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JSPL, Odisha’da kömür bloku için açılan ihaleyi kazandı

Salı, 25 Mart 2025 13:43:30 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha eyaletinde yer alan Saradhapur Jalatap East kömür bloku için açılan ihaleyi en yüksek teklifi vererek kazandı.

Odisha eyaleti hükümeti, 5 Aralık tarihi itibarıyla toplam kapasitesi 15,46 milyon mt seviyesinde yer alan 12 maden için teklifler toplamaya başlamıştı.

Bununla birlikte JSPL’in bağlı kuruluşu Jindal Power Limited’in de ihalede Banai ve Bhalumunda kömür bloklarını kazandığı öğrenildi.

Eyalet hükümetinin, kazananların gelirinden %36,27 pay alması bekleniyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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