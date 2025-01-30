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JSL Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %5 düştü

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:33:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in (JSL) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %5,4 düşüşle 6,54 milyar INR (75,79 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış geliri yıllık %8,5 artarak 99,07 milyar INR (1,15 milyar $) seviyesine yükseldi.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, ihracat satışlarından beklenen performansın elde edilemediğini ifade etti.

Üçüncü çeyrekte satış hacmi yıllık %15 artışla 512.015 mt seviyesinde yer alırken, yerel satışlar %20 arttı ve ihracat satışları ise %22 azaldı.

Jindal, uzun süreli ticari ilişkilerin kurulduğu müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen ABD ve Avrupa pazarlarının ciddi ölçüde yavaşladığına dikkat çekti. Bununla birlikte şirketin Güney Amerika, Güney Kore ve Orta Doğu’ya da ihracat yaptığını ancak Çin’in etkisi sebebiyle bu pazarlardaki satışlarda ciddi bir artış olmadığını kaydetti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Jindal 

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