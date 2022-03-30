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JISF: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş küresel çelik talebini büyük ölçüde etkileyecek

Çarşamba, 30 Mart 2022 15:20:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre, Japonya Demir ve Çelik Federasyonu ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation’ın Başkanı Eiji Hashimoto, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş uzun süre devam ederse söz konusu iki ülke de çelik ihracatçısı olduğundan küresel çelik talebi ve ticaretinin büyük ölçüde etkileneceğini ifade etti.

Hashimoto küresel çelik piyasasının halihazırda Çin’de ticaretin yavaşlaması, küresel yarı iletken çip sıkıntısı ve yüksek enerji fiyatları gibi talepte düşüşe sebep olan risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu riskler savaşla birlikte artış gösterdi.

Eiji Hashimoto son zamanlarda Japon yeninde ABD doları karşısında görülen değer kaybının Japon üreticiler için sıkıntı yarattığını da sözlerine ekledi. Zayıf Japon yeninin 2012 yılında ülkenin küresel rekabet gücünü yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu hatırlattı, ancak şimdi durumun farklı olduğunu söyledi.


Etiketler: Uzak Doğu çelik üretimi 

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