Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl 1-10 Kasım döneminde Çin yerel piyasasında ortalama 20 mm HRB 400E kalite inşaat demiri fiyatları, 21-31 Ekim dönemine kıyasla 14,9 RMB/mt (2,2$/mt) veya %0,5 düşüşle 3.152,4 RMB/mt (469$/mt) seviyesine geriledi.
Söz konusu dönemde ortalama filmaşin, orta kalınlıktaki levha, sıcak rulo sac ve dikişsiz çelik boru fiyatları Ekim ayı sonuna kıyasla sırasıyla %0,5, %2,3, %0,9 ve %0,1 düşerken, ortalama köşebent fiyatları %0,1 arttı.