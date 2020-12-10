Jindal: Hindistan hükümetinin ihale kapsamındaki demir cevheri bloğu sayısını sınırlaması tahribat yaratıyor

Perşembe, 10 Aralık 2020 15:15:45 (GMT+3) | Kalküta

Jindal Steel and Power Limited (JSPL) Başkanı Navin Jindal, Hindistan hükümetinin yalnızca sınırlı sayıda demir cevheri bloğunu ihaleye çıkarmasının, piyasada tahribat yarattığını söyledi.

Jindal, “Hükümet stokçuluk yapamaz, aynı anda birçok bloğu ihaleye çıkarması gerek. Hükümet veya devlet neden aynı anda yalnızca birkaç bloğu ihaleye çıkarıyor? Çünkü kendi kâr paylarını en üst seviyeye çıkartmak istiyor,” şeklinde konuştu.

JSPL Başkanı, yapay bir arz eksikliği yaratıldığı için çok fazla rekabet olduğunu ve müşterilerin alımlarında çok daha yüksek ödemeler yaptığını, bunun da sürdürülemediğini söyledi.

Jindal, “Demir cevheri bizim gücümüz. Demir cevheri alımlarında piyasaya bağımlı olan JSPL gibi şirketler zor zamanlar geçiriyor çünkü fiyatlar son altı ayda çok yükseldi. Demir cevheri bloklarını almak için ihalede yüksek karşı teklifler veren şirketler şimdi blokları işletemiyor ve kapalı tutuyor,” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 31 Mart 2020 tarihinde sona eren 24 adet demir cevheri bloğu, ihaleye çıkarıldı ve yeni sözleşmeler yapıldı. Bunlardan ise yalnızca beş tanesi yeniden üretime başladı.

Söz konusu beş demir cevheri bloğu ise JSPL ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited tarafından işletiliyor.