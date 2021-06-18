Chhattisgarh’da yer alan üreticiler demir cevherinin eyalet dışına çıkmasını engellemek için önalım hakkı talep ediyor

Cuma, 18 Haziran 2021 14:37:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın demir cevheri üretimi yapan eyaletlerinde yer alan çelik üreticilerinin “önalım hakkı” talebi, demir cevherinin eyalet dışına çıkmasını önlemek isteyen Chhattisgarh merkezli çelik üreticilerinin benzer bir hak araması sayesinde ivme kazandı.

Jindal Steel and Power Limited gibi çelik üreticileri ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu gibi sektör temsilcileri, demir cevherinin Chhattisgarh dışına çıkmasını önlemek ve eyalette, cevhere bağlı üretim yapan sanayilerin demir cevheri sıkıntısını azaltmak amacıyla Maden İmtiyaz Yasası 2016 kapsamındaki önalım hakkının devreye alınmasını istedi.

Daha önce, demir cevheri üretiminin yaygın olduğu Odisha’da sünger demir tesisleri de bölgedeki sünger demir üreticilerinin ciddi bir hammadde sıkıntısıyla karşı karşıya kalması nedeniyle benzer bir talepte bulunmuştu.

JSPL’nin Başkanı Navin Jindal, önalım hakkının tanınmasının ve demir cevherinin Chhattisgarh dışına çıkarılmasının yasaklanmasıyla “eyalette süregelen maden krizinin” engelleneceğini söyledi.

Sektör temsilcileri, geçtiğimiz bir senelik süre içerisinde Odisha’da demir cevheri fiyatlarının %500 ve Odisha’da %400 artış gösterdiğini, önalım hakkıyla birlikte her iki eyalette yer alan çelik şirketlerine yeterli hammadde sağlanacağını ifade etti.