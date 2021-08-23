Hint JSPL Odisha eyaleti hükümetinin açacağı demir cevheri bloğu ihalesine katılacak

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 11:55:38 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL), Odisha eyaletinin açacağı demir cevheri bloğu ihalesine katılacağı duyuruldu.

Jindal’ın İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “JSPL olarak, üretim tesisimize daha fazla hammadde temin etmek amacıyla ihaleye katılacağız. İhale ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Odisha eyaleti hükümetinin, eyaletteki çelik sektörünün hammadde arzını güvenceye almak için elinden geleni yapacağından eminiz,” sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz ay, Odisha eyaleti hükümeti, yedi adet daha önce işlenmemiş bloğun dahil olduğu 11 adet maden bloğuna yönelik açacağı e-ihale için teklif davet mektubu yayımlamıştı.

Ayrıca, Sharma, tesislerinin üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar yıllık 6 milyon mt’dan 25,2 milyon mt’a çıkarılması amacıyla yapılacak yatırıma onay verdiği için Odisha eyaleti hükümetine teşekkür etti.