Hint JSPL Kasia demir cevheri madeninde önümüzdeki ay üretime başlayacak

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), ihale yoluyla sahibi olduğu Kasia demir cevheri madeninde, önümüzdeki ay üretime başlayacağını duyurdu.
Şirketin CEO’su V.R. Sharma, “Yasal izinleri alır almaz, faaliyette olan Kasia madeninde üretime başlayacağız,” açıklamasını yaptı.
Söz konusu madenin, sulu taşıma hattı aracılığıyla, Odisha’da yer alan Angul üretim tesisine bağlanacağı ve tesisin, yıllık 5-6 milyon mt cevher tedarik edeceği belirtildi.
Kasia madeninin rezervlerinde, 287 milyon mt %62,5 tenörlü demir cevheri bulunduğu tahmin ediliyor.