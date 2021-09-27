﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint JSPL Kasia demir cevheri madeninde önümüzdeki ay üretime başlayacak

Pazartesi, 27 Eylül 2021 10:20:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), ihale yoluyla sahibi olduğu Kasia demir cevheri madeninde, önümüzdeki ay üretime başlayacağını duyurdu.

Şirketin CEO’su V.R. Sharma, “Yasal izinleri alır almaz, faaliyette olan Kasia madeninde üretime başlayacağız,” açıklamasını yaptı.

Söz konusu madenin, sulu taşıma hattı aracılığıyla, Odisha’da yer alan Angul üretim tesisine bağlanacağı ve tesisin, yıllık 5-6 milyon mt cevher tedarik edeceği belirtildi.

Kasia madeninin rezervlerinde, 287 milyon mt %62,5 tenörlü demir cevheri bulunduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: hammaddeler  Hindistan  demir cevheri  Hint Yarımadası  madencilik  Jindal  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Eyl

Hindistan hükümeti madeni cevherlere uygulanan vergi oranını %5’ten %18’e çıkardı
10 Eyl

Hint AMNS Odisha’da yer alan demir cevheri madeninde üretime başladı
02 Eyl

Goa eyaleti hükümeti atıl duran demir cevheri stoklarının %60’ını ihale yoluyla sattı
02 Eyl

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Nisan-Ağustos döneminde %44 arttı
31 Ağu

SAIL demir cevheri madeninin üretim kapasitesini artırmak ve pelet tesisi kurmak için yatırım yapıyor