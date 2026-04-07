 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JFE...

JFE Steel sac faaliyetlerini yeniden yapılandırma kararı aldı

Salı, 07 Nisan 2026 09:44:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Japonya çelik piyasasındaki yapısal değişimlere yanıt olarak yerel üretim faaliyetlerinin dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda sac faaliyetlerini yeniden yapılandırma kararı aldığını açıkladı.

JFE Steel: Sac üretimi ana tesislerde konsolide edilecek

JFE Steel’e göre söz konusu yeniden yapılanma girişimi şirketin uzun vadeli “JFE Vision 2035” stratejisi ile “Sekizinci Orta Vadeli İş Planı” kapsamında yer alıyor ve yerel üretim yapılarının yeniden düzenlenmesini amaçlıyor.

Şirket, 2026 mali yılının sonuna kadar East Japan Works (Keihin) tesisindeki asitleme hattındaki faaliyetleri durdurmayı planladığını belirtti. Bu adımın ardından asitli sac üretimi East Japan Works (Chiba) ile West Japan Works (Kurashiki ve Fukuyama) tesislerinde konsolide edilecek.

Buna ek olarak JFE Steel Corporation, 2028 mali yılının ilk yarısının sonuna kadar Keihin bölgesindeki sürekli galvanizleme hattı ve diğer sac ile ilgili tesislerde faaliyetlerin durdurulacağını bildirdi. Sürekli galvanizleme üretimi West Japan Works (Fukuyama) tesisinde konsolide edilirken, soğuk haddelenmiş vasıflı sac üretimi East Japan Works (Chiba) tesisine taşınacak.

Keihin tesisi levha ve boruya odaklanacak

Şirkete göre Keihin bölgesi levha ve çelik boru üretimine odaklanan bir üretim merkezi olarak yeniden şekillendirilecek. JFE Steel, tesisin diğer bölgelerden tedarik edilecek yüksek kaliteli yarı mamulleri kullanarak inşaat malzemeleri, enerji ve altyapı sektörlerine istikrarlı tedarik sağlayacağını belirtti.

Şirket, bu yeniden yapılanmanın üretim sistemlerini güçlendireceğini ve ülke genelinde verimliliği artıracağını vurguladı.

Maliyet düşüşleri kârlılığı destekleyecek

JFE Steel seçili tesislerde faaliyetlerin durdurulmasının düzenli maliyetleri azaltmasının ve yıllık kârı yaklaşık 10 milyar yen artırmasının beklendiğini açıkladı.

Şirket ayrıca yönetim kaynaklarının büyüme alanlarına ve katma değeri yüksek ürünlere yeniden tahsis edilmesinin orta ve uzun vadede kârlılığı artırmasının beklendiğini ifade etti.


iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis