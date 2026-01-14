JFE Steel H-profillerin yangına dayanıklı kaplama kalınlığını %40 azalttı

Japon çelik üreticisi JFE Steel, H-profillerde kullanılan yangına dayanıklı kaplamaların kalınlığında geleneksel yöntemlere kıyasla yaklaşık %40’a varan düşüş sağlayan bir yöntem geliştirdiğini duyurdu.

İnşaat sektöründe artan iş gücü sıkıntısı ve yükselen malzeme maliyetlerinin yarattığı baskıdan kaynaklı ihtiyaç duyulan verimli yapı çözümleri doğrultusunda söz konusu yöntemin geliştirildiği ifade edildi.

İnşaatta verimlilik ve alan kazanımı

Yangına dayanıklı kaplama için gereken kalınlığın azaltılması sayesinde kolon ve kirişlerin nihai boyutlarının küçültülebildiği dile getirildi. Bu sayede kullanılabilir iç alanın artırıldığı, aynı zamanda montaj işçiliği ve toplam inşaat maliyetlerinin de düşürüldüğü vurgulandı. JFE, yöntemin halihazırda birçok bina projesinde uygulandığına dikkat çekti.

1,5 saatlik yangın dayanımı sertifikası alındı

Müşterilerden gelen talep doğrultusunda JFE Steel, H-profile özel olarak 1,5 saatlik yangın dayanımı sertifikası aldığını da paylaştı.

Yeni sertifikasyon kapsamında JFE Steel’in kirişleri kullanıldığında H-profillerin kaplama kalınlığının 45 mm’den 25 mm’ye düşürülebildiğinin altı çizildi.

Çelik yapılarda daha geniş uygulama alanı

Yangına dayanıklı kaplama inceltme yönteminin hem H profil hem de çelik kolon borulara uygulanmasıyla birlikte şirket, çok sayıda yapı projesinde iş gücü verimliliğinin daha da artırılmasını ve inşaat maliyetlerinde düşüş sağlanmasını beklediğini aktardı.