Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ağustos ayında artış gösterdi

Pazartesi, 20 Eylül 2021 10:55:09 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya göre %47,6 artışla toplam ağırlığı 1,21 milyon gros tona ulaşan ve 22 adedi yük gemisi, 3 adedi tanker ve 2 adedi genel kargo gemisi olan 27 gemi siparişi aldı. Temmuz ayında yeni gemi siparişleri 18 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Japonya toplam ağırlığı 11,27 milyon gros tona ulaşan 226 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %186,9 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Temmuz ayında 716.259 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Ağustos ayında toplam 1,04 milyon gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %18,5 düşüşle 7,12 milyon gros ton ağırlığa sahip 157 gemi ihraç etti.