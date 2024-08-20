Japon Mitsui Polonya’da silisli sac üretimine başlayacak

Japonya merkezli Mitsui & Co., Ltd., küresel piyasadaki karbonsuzlaşma faaliyetleri doğrultusunda elektrikli araç ve yenilenebilir enerji altyapısına yönelik talebin artmasına bağlı olarak yaklaşık 3,4 milyar JPY (23,22 milyon $) yatırımla Polonya’da silisli sac işleme şirketi Polska-Mit Steel’i (PMS) kuracağını duyurdu.

Silisli sac dilme kapasitesi yıllık 34.000 mt seviyesinde yer alacak PMS’nin aynı zamanda söz konusu ürünün satışlarına odaklanacağı ve üretime 2026 yılının Nisan ayında başlamasının planlandığı ifade edildi. Böylelikle şirketin, küresel silisli sac talebini karşılayabileceği ve arzını güvence altına alacağı dile getirildi.

Öte yandan Mitsui, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik motor çekirdeği beraberinde enerji tesisleri ve trafo merkezlerine yönelik transformatör çekirdeği üretimi açısından silisli sacın büyük önem arz ettiğini vurguladı.