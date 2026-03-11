 |  Giriş 
Çin’in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %10 yükselirken, talep beklenenden güçlü kaldı

Çarşamba, 11 Mart 2026 14:53:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in gümrük idaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %10 artışla 210,02 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Güçlü talep demir cevheri ithalat tonajlarının görece yüksek seyretmesinin başlıca nedeni olarak gösterilirken, Aralık ayının sonlarında Avustralya’dan yapılan sevkiyatların artması da bu duruma katkıda bulundu. Ocak ve Şubat aylarındaki aylık ithalat tonajları Çin’in Aralık ayında kaydettiği 119 milyon mt’luk rekor seviyenin altında kalsa da piyasa kaynakları bu tonajları yine de oldukça güçlü olarak değerlendiriyor.

Bazı Çinli şirketlerin Çin Yeni Yılı tatilinin ardından çelik talebinde toparlanma beklentisiyle alım yapmaya istekli olduğu görülürken, gerçek tüketim beklentilere paralel olarak Ocak-Şubat döneminde zayıf kaldı. Bu iki aylık süreçte toplam demir cevheri stokları Ocak ayı başındaki 160 milyon mt seviyesinden Mart ayı başında yaklaşık 171 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şubat ayında kaydedilen bazı düşüşlerin ardından ithal demir cevheri fiyatlarının Mart ayında sınırlı bir artış göstermesi bekleniyor. Ancak piyasa kaynakları arzın yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle fiyat artışlarının oldukça sınırlı olabileceğini belirtiyor.


