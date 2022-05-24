﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Itaguai Limanı’nda yeni bir demir cevheri terminali inşa edilecek

Salı, 24 Mayıs 2022 09:14:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Rio de Janeiro eyaleti liman başkanlığı CDRJ, Itaguai Liman’ında demir cevheri ihracatına yönelik bir terminal daha inşa edileceğini duyurdu.

312.514 metrekarelik bir alana inşa edilecek yeni terminal sayesinde limandan yıllık yaklaşık 30 milyon mt daha demir cevheri ihraç edilebilecek.

Komşu eyalet Minas Gerais’te yer alan madenci Vale ile demir cevheri ve yassı mamul üreticisi CSN de söz konusu genişletmeden faydalanabilecek.

Yaklaşık 625 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek terminalin 2028 yılında devreye alınması bekleniyor.

Itaguai Limanı’ndan geçtiğimiz yıl 44,8 milyon mt demir cevheri ihraç edilmişti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

Benzer haberler

23 May

Samarco maden kapasitesi genişletme ruhsatı aldı
23 May

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında düştü
18 May

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Mart döneminde %23,1 düştü
17 May

Vale Amazon'da bulunan manganez madenindeki haklarını satacak
17 May

Brezilya inşaat sektörü Türkiye’den inşaat demiri ithal edecek
16 May

Vale ve Sinobras kütük tesisi inşa etmek için anlaşma imzaladı
16 May

Brezilya’nın kütük ihracatı Nisan ayında sertçe arttı
13 May

Brezilya hükümeti ithal çeliğe uygulanan vergi oranını hafifçe indirdi
13 May

Brezilya’nın pik demir ihracatı Nisan ayında düştü
11 May

Brezilya slab ithalatına yeniden başlayacak