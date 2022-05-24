Itaguai Limanı’nda yeni bir demir cevheri terminali inşa edilecek

Salı, 24 Mayıs 2022 09:14:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Rio de Janeiro eyaleti liman başkanlığı CDRJ, Itaguai Liman’ında demir cevheri ihracatına yönelik bir terminal daha inşa edileceğini duyurdu.

312.514 metrekarelik bir alana inşa edilecek yeni terminal sayesinde limandan yıllık yaklaşık 30 milyon mt daha demir cevheri ihraç edilebilecek.

Komşu eyalet Minas Gerais’te yer alan madenci Vale ile demir cevheri ve yassı mamul üreticisi CSN de söz konusu genişletmeden faydalanabilecek.

Yaklaşık 625 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek terminalin 2028 yılında devreye alınması bekleniyor.

Itaguai Limanı’ndan geçtiğimiz yıl 44,8 milyon mt demir cevheri ihraç edilmişti.