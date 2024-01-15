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İspanyol Acerinox Almanya’daki birimine 67 milyon € yatırım yapacak

Pazartesi, 15 Ocak 2024 12:03:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox yüksek katma değerli ürün üretimini artırmaya yönelik stratejik planı kapsamında Almanya’da bulunan yüksek performanslı alaşım birimi VDM Metals’e 67 milyon € yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu yatırım birimin satışlarını %15 artıracak.

Planlanan yatırımlar arasında paslanmaz çelik ve yüksek performanslı alaşımlı tozların üretimine yönelik bir atomizör makinesi de yer alıyor.

Şirket ayrıca 2024-2026 yılları arasında rekabet gücünü artırmaya odaklanan “Beyond Excellence Program” adındaki operasyonel mükemmellik programını da devreye aldı. Proje üç yeniden eritme fırınının genişletilmesini ve tavlama ile asitleme hattının yenilenmesini içeriyor. Açıklamaya göre bu yatırımlar aynı zamanda İspanya’da bulunan Campo de Gibraltar’daki paslanmaz çelik üretim tesislerinde yüksek performanslı alaşımların işlenmesine olanak tanıyacak ve ürün portföyünü genişletecek.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Almanya İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Üretim 

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