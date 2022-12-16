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ISM: ABD imalat sektörü 2023’te büyümeye devam edecek

Cuma, 16 Aralık 2022 09:23:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından yayımlanan Altı Aylık Ekonomik Tahmin raporunda ülkede ekonomik iyileşmenin önümüzdeki yıl da devam edeceği belirtildi.

18 imalat sektörünün 15’inde ve 18 hizmet sektörünün 14’ünde gelirlerin artması bekleniyor. Sermaye harcamalarının imalat sektöründe bu yıl meydana gelen %12 artışın ardından %2,6 ve hizmet sektöründe %6,6’lık artışın ardından %2,8 yükselmesinin beklendiği belirtiliyor.

İmalat ve hizmet sektörlerinde istihdamın önümüzdeki yıl sırasıyla %3,9 ve %1 yükselmesi beklenirken, yılın ikinci yarısında imalat sektöründe istihdamın birinci yarıya kıyasla toparlanacağı ve hizmet sektöründe ise hızlanacağı tahmin ediliyor.

Raporda 2023’e yönelik beklentilerin olumlu olduğu ve anket katılımcılarının %45’inin gelirlerin önümüzdeki yıl bu yıla kıyasla yükselmesini beklediği ifade edildi. Önümüzdeki yıl toplam gelirlerde bu yıl kaydedilen %9,3 artışa kıyasla %5,5 net artış olması bekleniyor.

Gelirlerinde artış olması beklenen 18 imalat sektöründen 15’i artış büyüklüğüne göre sıralandı: Bu sektörler sırasıyla: plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; kıyafet, deri ve benzerleri; fabrikasyon metal ürünler; birincil metaller; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; makine; kimyasal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; çeşitli imalat ürünleri; kağıt ürünler; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri ve tekstil ürünleri oldu.

Anket katılımcıları imalat sektöründe Mayıs ayında kaydedilen %87,2’ye kıyasla 0,8 puan artışla %88,4 kapasiteyle faaliyet gösterdiklerini söyledi. Sermaye harcamalarının önümüzdeki yıl bu yıl kaydedilen yıllık %12 artışa kıyasla yıllık %2,6 yükseleceği tahmin ediliyor. İmalatçılar sektördeki istihdamın Aralık ayı seviyesine kıyasla %3,9 artmasını beklerken, iş gücü ve yan hak maliyetlerinin ortalama %5,8 yükseleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ABD dolarının önümüzdeki yıl yedi ticaret ortağının para birimleri karşısında güçlenmesi bekleniyor.

Bununla birlikte yılın ilk beş ayında hammadde fiyatlarının %2,5 artacağı ve 2023’ün tamamı için fiyatlarda %2’lik bir artış meydana geleceği düşünülüyor. Hammadde fiyatları 2021-2022 yılları arasında %11,4 yükselmişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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