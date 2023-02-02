﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:15:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 28 ay kaydedilen büyümenin ardından bu yılın Ocak ayında üçüncü kez azaldı.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayına kıyasla 1 puan düşerek %47,4’te yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ocak seviyesi

Aralık seviyesi

Yeni siparişler

42,5

45,2

Üretim

48

48,5

Bekleyen siparişler

44,5

39,4

İstihdam

43,4

41,4

Tedarikçi teslimatları

50,6

51,4

Stok

45,6

45,1

Fiyat

50,2

51,8

Yeni ihracat siparişleri  

49,4

46,2

İthalat

47,8

45,1

Ocak ayında iki imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: çeşitli imalat ürünleri ve ulaşım ekipmanları sektörleri oldu.

Aynı ayda ahşap ürünler; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; plastik ve kauçuk ürünler; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; makine; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; petrol ve kömür ürünleri ve bilgisayar ve elektronik aletler sektörleri ise küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Kasım ayında %1,8 azaldı

09 Oca | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında da geriledi

05 Oca | Çelik Haberler

ISM: ABD imalat sektörü 2023’te büyümeye devam edecek

16 Ara | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ekim ayında %1 yükseldi

06 Ara | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü 29 ay üzerine Kasım ayında ilk kez küçüldü

02 Ara | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Eylül ayında %0,3 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında hafifçe düştü

02 Kas | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ağustos ayında neredeyse değişmedi

05 Eki | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında 1,9 puan düştü

04 Eki | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Temmuz ayında %1 azaldı

05 Eyl | Çelik Haberler