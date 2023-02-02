ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:15:33 (GMT+3) | San Diego

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 28 ay kaydedilen büyümenin ardından bu yılın Ocak ayında üçüncü kez azaldı.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayına kıyasla 1 puan düşerek %47,4’te yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ocak seviyesi Aralık seviyesi Yeni siparişler 42,5 45,2 Üretim 48 48,5 Bekleyen siparişler 44,5 39,4 İstihdam 43,4 41,4 Tedarikçi teslimatları 50,6 51,4 Stok 45,6 45,1 Fiyat 50,2 51,8 Yeni ihracat siparişleri 49,4 46,2 İthalat 47,8 45,1

Ocak ayında iki imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: çeşitli imalat ürünleri ve ulaşım ekipmanları sektörleri oldu.

Aynı ayda ahşap ürünler; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; plastik ve kauçuk ürünler; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; makine; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; petrol ve kömür ürünleri ve bilgisayar ve elektronik aletler sektörleri ise küçülme gösterdi.