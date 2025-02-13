ABD’li imalatçılar: Vergiler domino etkisi yaratabilir

Amerikan Metal İmalatçıları ve Kullanıcıları Koalisyonu (CAMMU), mevcut yönetimin çelik ve alüminyum ithalatı için açıkladığı %25 oranındaki ilave vergilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CAMMU, vergilerin herhangi bir istisna veya muafiyet olmadan yeniden uygulanmaya başlamasının yerel imalatçıları doğrudan riske attığını ifade etti. 232. Madde vergileri sebebiyle geçtiğimiz altı yıllık süre zarfında çelik ve alüminyum fiyatlarının ihtiyacını iç piyasadan karşılayan imalatçılar için dahi yükseldiğine dikkat çeken koalisyon, söz konusu malzemelerin teslimat süresinin de arttığını dile getirdi. Bu nedenle ABD’li imalatçıların küresel rakiplerine kıyasla çelik ve alüminyum için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldığını, bu durumun imalatçıların rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Küçük ve orta ölçekli işletmelere bakıldığında, bu işletmelerin küresel rakiplerinin girdilere sınırsız erişimi bulunmasından ötürü daha savunmasız olduğunu ve müşterileriyle imzaladıkları sözleşmeleri rakiplerine kaptırdığını vurguladı. Bununla birlikte tedarikçilerin orijinal malzeme üreticileri (OEM) sebebiyle girdileri nereden tedarik edeceklerini seçemediğini, aynı zamanda OEM’lerin bu girdilerin fiyatlarını belirlediğini söyledi. Vergilerin ABD’nin ticaret partnerlerinin karşı önlemler almasına sebebiyet verecek olmasından ötürü imalat dışındaki diğer sektörleri de etkileyeceğinin altını çizen CAMMU, kapasite artırım projelerinin duracağını ve şirketlerin teknoloji yatırımları, istihdamın muhafaza edilmesi ve uzun vadeli büyüme gibi konularda karar vermekte zorlanacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Öte yandan basında çıkan haberlere göre ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Company CEO’su Jim Farley, Meksika ve Kanada’ya vergi getirilmesi ve vergilerin uzun vadede yürürlükte kalması halinde bu durumun artan maliyetlerden ötürü yerel otomotiv sektörü ve otomobil alıcıları üzerinde yıkıcı bir etki bırakacağına dikkat çekti. Ayrıca Asyalı ve Avrupalı rakiplerin öne geçeceğini vurguladı. Ford’un Meksika ve Kanada’da üretim tesisleri bulunuyor. Bununla birlikte şirketin çelik ve alüminyum ihtiyacının büyük bir kısmını iç piyasadan karşılamasına rağmen bazı tedarikçilerinin gerekli malzemeleri yurt dışından temin ettiğini ve bu durumun maliyetleri etkileyebileceğini kaydetti. Ayrıca Farley, Trump’ın otomotiv sektörünü güçlendirmeye ve üretimin ABD’ye kaymasına yönelik çabalarına rağmen şu zaman kadar sektörde kaosa ve maliyet artışına sebebiyet vermekten ileri gitmediğini de ekledi.