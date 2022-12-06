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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ekim ayında %1 yükseldi

Salı, 06 Aralık 2022 09:30:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Ekim ayında 5,8 milyar $ veya %1 artışla 556,6 milyar $ seviyesinde yer alarak son 13 ayın 12’sinde artmış oldu.

Sevkiyatlar son 20 ayın 19’unda artış kaydederek Ekim ayında 3,9 milyar $ ya da %0,7 artışla 554,8 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Eylül ayında %0,3 artış göstermişti.

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler 6,9 milyar $ ya da %0,6 artışla 1,14 trilyon $ olarak üst üste 26 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,5 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Eylül ayında kaydedilen 6,03’e kıyasla değişiklik kaydetmedi.

Stoklar ise Ekim ayında 4 milyar $ veya %0,5 artışla 805,3 milyar $ oldu. Stoklar Eylül ayında %0,1 artmıştı. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise Eylül ayında kaydedilen 1,45’e kıyasla değişiklik göstermedi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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