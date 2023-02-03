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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Aralık ayında %1,8 arttı

Cuma, 03 Şubat 2023 09:11:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler geçtiğimiz yılın Aralık ayında 10 milyar $ veya %1,8 artışla 552,5 milyar $ seviyesinde yer alarak son beş ayın dördünde artış göstermiş oldu. Siparişler Kasım ayında %1,9 düşmüştü.

Sevkiyatlar söz konusu ayda 4 milyar $ ya da %0,7 düşüşle 543,3 milyar $ seviyesine gerileyerek üst üste iki ay düşüş kaydetmiş oldu. Sevkiyatlar bir önceki ay %0,9 azalmıştı.

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler 14,4 milyar $ veya %1,3 artışla 1,16 trilyon $ olarak üst üste 28 ay artış kaydetti. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay neredeyse değişiklik göstermemişti. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Kasım ayında kaydedilen 6,01’e kıyasla 6,07’ye çıktı.

Stoklar ise Aralık ayında 3 milyar $ artarak veya %0,4 yükselerek 807,8 milyar $ oldu. Stoklar Kasım ayında neredeyse aynı kalmıştı. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise Kasım ayında kaydedilen 1,47’ye kıyasla 1,49’a yükseldi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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