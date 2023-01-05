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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında da geriledi

Perşembe, 05 Ocak 2023 09:19:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 29 ay kaydedilen büyümenin ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında ikinci kez azaldı.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayına kıyasla 0,6 puan düşerek %48,4’te yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Aralık seviyesi

Kasım seviyesi

Yeni siparişler

45,2

47,2

Üretim

48,5

51,5

Bekleyen siparişler

39,4

43

İstihdam

41,4

40

Tedarikçi teslimatları

51,4

48,4

Stok

45,1

47,2

Fiyat

51,8

50,9

Yeni ihracat siparişleri  

46,2

48,4

İthalat

45,1

46,6

Aralık ayında iki imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: birincil metaller ve petrol ve kömür ürünleri sektörleri oldu.

Aynı ayda ahşap ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; kağıt ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; mobilya ve ilgili ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları ve çeşitli imalat ürünleri sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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