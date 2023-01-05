ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında da geriledi

Perşembe, 05 Ocak 2023 09:19:30 (GMT+3) | San Diego

ABD imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler üst üste 29 ay kaydedilen büyümenin ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında ikinci kez azaldı.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayına kıyasla 0,6 puan düşerek %48,4’te yer almaya başladı. Söz konusu seviye 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %43,5’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Aralık seviyesi Kasım seviyesi Yeni siparişler 45,2 47,2 Üretim 48,5 51,5 Bekleyen siparişler 39,4 43 İstihdam 41,4 40 Tedarikçi teslimatları 51,4 48,4 Stok 45,1 47,2 Fiyat 51,8 50,9 Yeni ihracat siparişleri 46,2 48,4 İthalat 45,1 46,6

Aralık ayında iki imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: birincil metaller ve petrol ve kömür ürünleri sektörleri oldu.

Aynı ayda ahşap ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; kağıt ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; mobilya ve ilgili ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları ve çeşitli imalat ürünleri sektörleri küçülme gösterdi.