ABD imalat sektöründe yeni siparişler Kasım ayında %1,8 azaldı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:17:11 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler geçtiğimiz yılın Kasım ayında 9,8 milyar $ veya %1,8 düşüşle 543,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Ekim ayında %0,4 artmıştı.

Sevkiyatlar üst üste üç ay kaydedilen artışların ardından Kasım ayında 3,4 milyar $ ya da %0,6 düşüşle 548,6 milyar $ oldu. Sevkiyatlar bir önceki ay %0,2 artış göstermişti.

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler üst üste 26 ay kaydedilen artışların ardından 200 milyon $ düşerek veya neredeyse değişiklik göstermeyerek 1,14 trilyon $ seviyesinde kaydedildi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,5 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Ekim ayında kaydedilen 6,03’e kıyasla 6,02’ye geriledi.

Stoklar ise Kasım ayında 100 milyon $ artarak veya neredeyse aynı kalarak 804,7 milyar $ oldu. Stoklar Ekim ayında %0,4 artmıştı. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise Ekim ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla 1,47’ye çıktı.