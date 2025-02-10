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IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasında belirsizlik sürüyor

Pazartesi, 10 Şubat 2025 17:07:28 (GMT+3)   |   Brescia

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS, küresel uzun mamul piyasasının ihracatı artış göstermeye devam eden Çin’in baskısı altında kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bununla birlikte ABD’nin yeni başkanı Trump’ın getirdiği vergiler dış piyasalarda belirsizlik ve istikrarsızlık yaratıyor.

ABD uzun mamul piyasası, hükümetten henüz bilgi gelmediği için yeni altyapı projeleri ve hükümet harcamaları açısından beklemeye geçti. Bununla birlikte inşaat sektöründeki işçi bulma sıkıntısı sektörde gecikmeler yaratmaya devam ediyor. Fiyatlarını artırmak istemeyen yerel inşaat demiri üreticileri kendi aralarında ciddi bir rekabet içinde.

Çin ise küresel uzun mamul piyasasını hâlen belirsizliğe çekiyor. Ülkenin yaptığı ihracatın ne yönde hareket edeceği merak konusu.

Avrupa’da ise zayıf talep ile yüksek enerji fiyatlarının etkisi sürüyor. Almanya’da doğal gaz ve elektrik fiyatları 2022’den beri görülen en yüksek seviyelere çıkarken, Feralpi ve Riva gibi bazı uzun mamul üreticileri yüksek üretim maliyetlerini karşılamak için bir süre faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. İthalat kanadında ise 2025 yılı için “Diğer Ülkeler” kotasının ilk haftada dolduğu görüldü. Alman ve İtalyan üreticilerin yaptığı fiyat artışları henüz kabul edilmedi ancak IREPAS bu durumun yakında değişeceğini düşünüyor. Dikkate alınması gereken başka bir konu da avro bazında fiyatların düşük kalmasına neden olan avro-dolar kuru.

IREPAS’a göre genel görünüm ülkelerin giderek daha korumacı hâle geldiği yönünde. Bu nedenle uzun mamul ihracatı yavaşlıyor ve üreticiler kapasite kullanım oranlarını düşürmek zorunda kalıyor. Piyasa, önümüzdeki çeyreğe dair tahmin yapmayı güçleştiren bir istikrarsızlık döneminden geçiyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Dünya Görüş 

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