IREPAS: Korumacı politikaların artması küresel uzun mamul piyasasını kararsızlığa sürüklüyor

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS’a göre küresel uzun mamul piyasası ABD Başkanı Trump’ın politikaları kapsamında getirilen vergiler nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçiyor. ABD’ye karşı misilleme vergilerin uygulanmaya başlaması ve piyasada belirsizliğin artmasının yanı sıra Avrupa Birliğinin koruma önlemlerinde yaptığı düzenleme durumu daha da kötüleştirdi. Bu nedenle maliyetlerin artmasıyla birlikte uzun mamul fiyatları da yukarı yönlü hareket etti. Trump’ın getirdiği vergilerin yarattığı ortamın önümüzdeki dönem hangi yönde şekil bulacağı belli olmadığı için talep bir miktar zayıfladı. Riskler artarken, ticaretin üzerindeki baskı da güçleniyor.

Avrupa’da yerel üreticiler kotalarda yapılan değişikliklerden tam olarak memnun değil. Bahsi geçen düzenleme kapsamında bazı tedarikçilere kota ayrılmazken, bazı tedarikçilere ayrılan kotalar da düşürüldü. Ancak Avrupalı üreticiler piyasanın hâlen ithalata karşı korumasız olduğunu ve ABD’deki vergi konusu göz önünde bulundurulduğunda bu durumun tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bunun yanı sıra, lobiciler artık son kullanıcı sektörler ve tüketiciler hakkındaki planlarını daha rahat gerçekleştirebilecek. Ancak kota düzenlemeleri yine de bazı tedarikçilerin AB uzun mamul piyasasına yaptığı ihracatı yavaşlatabilir.

ABD’nin uyguladığı politikaların belirsizliği ve neredeyse her gün yeni bir gelişme olması piyasanın genel durumunu etkiledi. Müşteriler vergilere bağlı olarak fiyatların artacağı beklentisiyle daha fazla bağlantı yapmaya çalıştığı için mevcut talep biraz güçlendi. Bununla birlikte zaten ticaret açığı veren ABD’de ithalat yapma isteği daha da arttı. İnşaat demiri fiyatlarının yükselmesi, ABD’li tedarikçiler arasındaki rekabeti kızıştırırken, çok fazla belirsizlik olması ve yüksek faiz oranları nedeniyle inşaat piyasası zayıfladı. SteelOrbis’in tahminlerine göre tüm ülkelere getirilen %25’lik vergi Kuzey Afrika gibi düşük maliyetlerle çalışan ülkelerin işine yarayacak.

Öte yandan Çin’de özellikle de üretimin düşürüleceğine dair yapılan açıklamalar beklentileri biraz olumlu etkiledi. Ancak gerçekte üretimin hangi yönde hareket edeceğini zaman gösterecek. Çin’in ekonomik durumu gün geçtikçe kötüleştiği için üreticiler ihracata yönelmek zorunda kalıyor.

Bununla birlikte vergilerin yarattığı hava ve dönemsel koşullar küresel hurda fiyatlarına yukarı yönlü baskı uyguluyor. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde hurda fiyatları yaklaşık 30$/mt artış kaydetti. Buna bağlı olarak üreticilerin maliyetleri arttığı için hurda yerine kütük ithalatı tercih edilebilir. Bununla birlikte Asya’dan yapılan sevkiyatlarda uzun teslim süreleri büyük bir sorun ve alıcıların karşı karşıya kaldığı riskler giderek artıyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda uzun mamul piyasasında beklentilerin oldukça olumsuz seyrettiği görülüyor. Riskler, kaygılar ve belirsizlik son derece fazla etki gösterirken, küresel uzun mamul piyasasında rekabetçilik artıyor. IREPAS mevcut trend ve görünümün istikrasız olduğu ve fiyatların çok dalgalı seyredeceği fikrinde.