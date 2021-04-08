İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk 11 ayında önemli oranda arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 15:42:35 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği'ne göre, İran merkezli çelik üreticileri geçtiğimiz İran yılının ilk 11 ayında (20 Mart 2020-18 Şubat 2021) 47,93 milyon mt çelik üretti.

Söz konusu dönemde, İran’ın yarı mamul üretimi yıllık %11 artışla 27,72 milyon mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, aynı dönemde İran’ın kütük ve blum üretimi yıllık %13 artışla 17,35 milyon mt olurken, slab üretimi yıllık %8 artışla 10,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, geçtiğimiz İran yılının ilk 11 ayında İran’ın nihai mamul üretimi yıllık %10 artışla 20,21 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi 10,66 milyon mt seviyesinde yer aldı.