İran’ın çelik ihracatı İran yılında %6,6 artış gösterdi

Pazartesi, 08 Nisan 2024 14:14:46 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği, geçtiğimiz İran yılının tamamına ilişkin çelik ihracat verilerini açıkladı.

Söz konusu yılda toplam çelik ihracatı yıllık %6,6 artışla 11,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı yılda nihai mamul ihracatı yıllık %7,4 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer alırken uzun mamul ihracatı yıllık %8,2 artışla 3 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle inşaat demiri ihracatının yıllık %5,4 artarak 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildiği görüldü. Yassı mamul segmentinde ise yıllık %2,9 artışla 482.000 mt ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan İran’ın yarı mamul ihracatı yıllık %6,3 artışla 7,8 milyon mt seviyesine çıktı. Kütük ve blum ihracatı yıllık %1,1 düşüşle 5,3 milyon mt olurken slab ihracatı yıllık %26,2 artışla 2,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.