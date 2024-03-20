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İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk 11 ayında %7,6 yükseldi

Çarşamba, 20 Mart 2024 11:24:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İran Çelik Üreticileri Birliği, mevcut İran yılının ilk 11 ayına (21 Mart 2023-19 Şubat 2024) ilişkin çelik ihracat verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde toplam çelik ihracatı yıllık %7,6 artışla 10,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında nihai mamul ihracatı yıllık %17,4 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, uzun mamul ihracatı yıllık %8,6 artışla 2,5 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle inşaat demiri ihracatı yıllık %5,8 artarak 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul segmentinde ise yıllık %5,5 artışla 440.000 mt ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde İran’ın yarı mamul ihracatı ise yıllık %7,4 artışla 7,1 milyon mt seviyesine çıktı. Kütük ve blum ihracatı yıllık %1 düşüşle 4,8 milyon mt olurken, slab ihracatı yıllık %29,7 artışla 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Kütük Slab Yarı Mamul Uzun Ürünler İran Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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