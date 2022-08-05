İran’ın yarı mamul ihracatı birinci çeyrekte artış gösterdi

Cuma, 05 Ağustos 2022 12:09:56 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği ülkenin mevcut İran yılının ilk üç ayına (21 Mart 2022-21 Haziran 2022) ilişkin çelik ihracat verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde ülkenin toplam çelik ihracatı yıllık %8 artış gösterdi.

Yılın ilk üç ayında İran’ın yarı mamul ihracatı yıllık %17,6 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin kütük ve blum ihracatı yıllık %25 artışla 1,32 milyon mt olurken, slab ihracatı yıllık %3,7 artışla 584.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde İran’ın nihai mamul ihracatı ise yıllık %30,2 düşüşle 609.000 mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin uzun mamul ihracatı yıllık %35,3 düşüşle 507.000 mt oldu. Özellikle inşaat demiri ve filmaşin ihracatı ise yıllık %32,3 düşüşe 463.000 mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul segmentinde ise ülke yıllık %14,6 artışla 102.000 mt ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.