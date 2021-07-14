Endonezya merkezli Dexin Steel slab üretimine başladı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 15:18:30 (GMT+3) | İstanbul

Endonezya merkezli PT Dexin Steel’in hissedarı Japonya merkezli Hanwa Co. Ltd.’nin açıklamasına göre, Dexin Steel 28 Haziran tarihinde kesintisiz çelik slab dökümüne başladı. Halihazırda kütük, filmaşin ve inşaat demiri içeren ürün portföyüne eklenen slabın, Dexin’in iç ve dış pazarlardaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında ilk yüksek fırınını faaliyete geçiren Dexin, iç ve dış pazarlara kütük ve filmaşin satışı gerçekleştirdi. Şirketin bu yıl Şubat ayında devreye alınan ikinci yüksek fırını, yıllık yaklaşık iki milyon mt üretim kapasitesine sahip. Şirketin yıllık ham çelik üretiminin, ikinci yüksek fırınla birlikte başlangıçta yaklaşık 3,5 milyon mt olması öngörülse de, şimdi yılda dört milyon mt ham çelik seviyesine ulaşması bekleniyor. 2022 yılının sonunda üçüncü yüksek fırının eklenmesiyle, şirketin tam faaliyet kapasitesinin yılda altı milyon mt’a ulaşması bekleniyor.