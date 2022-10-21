İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk altı ayında %14,8 düştü

Cuma, 21 Ekim 2022 10:43:49 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği ülkenin mevcut İran yılının ilk altı ayına (21 Mart 2022-22 Eylül 2022) ilişkin çelik ihracat verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde ülkenin toplam çelik ihracatı yıllık %14,8 düşüşle 4,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında İran’ın yarı mamul ihracatı yıllık %16 düşüşle 2,94 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin kütük ve blum ihracatı yıllık %6 düşüşle 2,19 milyon mt olurken, slab ihracatı yıllık %36 düşüşle 744.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde İran’ın nihai mamul ihracatı ise yıllık %12 düşüşle 1,42 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin uzun mamul ihracatı yıllık %4 düşüşle 1,26 milyon mt oldu. Özellikle ülkenin inşaat demiri ihracatı yıllık %1 düşüşe 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul segmentinde ise ülke yıllık %47 düşüşle 164.000 mt ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.