İran worldsteel verilerine karşı çıktı, en büyük 10. çelik üreticisi konumunu koruduğunu söyledi

Çarşamba, 29 Nisan 2026 16:43:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre İran Alaşımlı Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Dr. Mehdi Mohammadi, Dünya Çelik Birliğinin (worldsteel) İran’ın dünyanın önde gelen çelik üreticisi ülkeleri arasındaki sıralamasına ilişkin yayımladığı son verilere itiraz etti.

Dr. Mohammadi, worldsteel’in kısa süre önce Vietnam’ın bu yılın ilk üç ayında 6,4 milyon mt ham çelik üretimiyle dünya ham çelik üretiminde 10. sıraya yükseldiğini ve İran’ı ilk 10’un dışında bıraktığını belirtti. Ancak Dr. Mohammadi, İran Alaşımlı Çelik Üreticileri Birliğinin diğer resmi yerel kurumlar tarafından yayımlanan verilerle uyumlu olduğunu söyleyerek İran’ın ham çelik üretiminin İran takvimine göre 1404 yılının son çeyreğinde, genel olarak 2026 yılının ilk çeyreğine karşılık gelen dönemde toplam 7,26 milyon mt olduğunu ifade etti. Dr. Mohammadi, İran’ın üretiminin Vietnam’ın bildirilen üretiminden 860.000 mt daha yüksek olduğuna dikkat çekerek bunun İran’ın dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi konumunu koruduğu anlamına geldiğini söyledi.

Dr. Mohammadi, 2026 yılının ilk çeyreğinin 1 Ocak-31 Mart dönemini kapsadığını, İran’ın ise resmi çelik üretim verilerini İran takvimine göre yayımladığını açıkladı. Mohammadi İran’ın aynı dönemde 8,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştiren Brezilya’nın arkasında yer almaya devam ettiğini ekledi.

Birlik başkanı ayrıca İran’ın küresel çelik sektöründeki konumunu koruması ve yerel çelik piyasası, son kullanıcı sektörler ve ilgili işletmeler üzerinde olumsuz etkilerin önlenmesi için çelik üreticilerinin bu yıl elektrik ve doğal gaz tüketim kısıtlamalarından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Mohammadi İran’ın ham çelik üretiminin 2024 yılında 32 milyon mt’u aştığını, ülkenin çelik üretim kapasitesi kullanım oranının ise yalnızca %63 seviyesinde kaldığını ekledi. Dr. Mohammadi’ye göre İran çelik sektöründe kapasite kullanımını artırmak için kesintisiz elektrik ve doğal gaz tedariki gerekiyor.

Dr. Mohammadi ayrıca 2025 yılında 24,7 milyon mt üretimle küresel çelik üreticileri arasında 11. sırada yer alan Vietnam’ın ham çelik üretimini 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık %10 artırdığını belirtti. Mohammadi, İran çelik sektörünün düzenli enerji temini sağlayamaması halinde Vietnam’ın önümüzdeki aylarda küresel çelik üretimi sıralamasında İran’ı geride bırakabileceği uyarısında bulundu.


