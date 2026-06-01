Ukrayna dört ülkeden ithal kaplamalı çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Ukrayna Uluslararası Ticaret Kurulunun açıklamasına göre Ekonomi Bakanlığı’nın inceleme sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler göz önüne alınarak Türkiye, Vietnam, Güney Kore ve Hindistan’dan ithal karbon çelikten kaplamalı yassı mamule yönelik antidamping soruşturması başlatıldı.

Yerel üreticiler Modul-Ukraine LLC ve Polistil LLC başvurularında ithalatın yerel üreticilere zarar verebilecek ve gelecekte de tehdit oluşturabilecek tonajlarda gerçekleştiğine dair yeterli kanıt sundu. Ukraynalı şirketler, Türkiye, Vietnam, Güney Kore ve Hindistan’dan yapılan söz konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak (4,5 kat) hem de Ukrayna’daki benzer ürünlerin üretimi (2 kat artış) ve tüketimi (2,5 kat) ile karşılaştırıldığında yüksek artış oranlarına ulaştığını ileri sürdü.

Buna ek olarak bakanlık, yaptığı inceleme sonucunda şikâyetin söz konusu dört ülkeden karbon çelikten kaplamalı yassı mamul satışlarının dampingli fiyatlarla gerçekleştirilmiş olabileceği sonucuna ulaşmak için yeterli ve gerekçelendirilmiş kanıt içerdiğini belirledi. Aynı zamanda damping marjının asgari düzeyde olmadığı ve ithalat tonajlarının da mevzuat kapsamında göz ardı edilemeyeceği ifade edildi.

Soruşturmaya tabi ürünler 7210 70, 7210 90 ve 7212 40 kodları altında kayıtlı bulunuyor.