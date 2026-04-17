Insteel 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirini artırdı

Cuma, 17 Nisan 2026 10:35:52 (GMT+3)   |   San Diego

ABD'li çelik üreticisi Insteel Industries, Inc., 28 Mart 2026 tarihinde sona eren 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 2026 mali yılının ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 10,2 milyon $ seviyesinden 5,2 milyon $’a geriledi. Insteel, yaptığı açıklamada ikinci çeyrek sonuçlarının satış fiyatları ile hammadde maliyetleri arasındaki marjın daralması, daha düşük sevkiyatlar ve yüksek birim üretim maliyetlerinden olumsuz etkilendiğini belirtti. Yılın ilk yarısında ise şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 11,3 milyon $ seviyesinden 12,8 milyon $’a yükseldi.

Net satışlar geçen yılın aynı çeyreğindeki 160,7 milyon $ seviyesine kıyasla %7,5 artarak 172,7 milyon $’a çıktı. Bu artış ortalama satış fiyatlarındaki %14,2’lik yükselişten kaynaklanırken, sevkiyatlardaki %5,9’luk düşüş bu artışı kısmen sınırladı. Şirket sevkiyatlardaki düşüşün temel olarak birçok pazarda etkili olan yaygın ve uzun süreli kış koşullarından kaynaklandığını, bunun inşaat faaliyetlerini sınırladığını ve hem müşterilerin hem de Insteel’in operasyon programlarını aksattığını ifade etti. Çeyreklik bazda ise sevkiyatlar ilk çeyreğe göre %6,9 artarken, ortalama satış fiyatları %1 yükseldi. Yılın ilk yarısında şirketin net satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 290,4 milyon $ seviyesinden 332,6 milyon $’a çıktı. Bu artışta ortalama satış fiyatlarındaki %16,2’lik yükseliş etkili olurken, sevkiyatlardaki %1,5’lik düşüş bunu kısmen dengeledi.

Insteel Başkanı ve CEO’su H.O. Woltz III, “Kış koşulları çeyrek boyunca tesislerimizin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin büyük bölümünü etkiledi, inşaat faaliyetleri yavaşlarken sevkiyatları sınırladı ve tedarik zincirinde operasyonel aksaklıklar yaşandı. Ayrıca başlangıçta ikinci çeyrek için planlanan bazı projelerin teslimatları hava koşullarıyla bağlantılı olmayan nedenlerle mali yılımızın daha sonraki dönemlerine ertelendi. Özellikle vurgulamak isterim ki bunlar iptal değil, erteleme. Bu gelişmeleri geçici olarak görüyoruz ve bunların temel talep görünümünü yansıtmadığını düşünüyoruz. Talebin sağlıklı kalmaya devam ettiğine inanıyoruz. Eğer bu varsayımımız doğruysa sevkiyat seviyeleri konut dışı inşaat pazarındaki süregelen ivme, faaliyetlerde görülen mevsimsel canlanma ve hava koşulları nedeniyle ertelenen projelerin devreye girmesiyle güçlenmelidir” dedi.

Woltz ayrıca, “Kış koşullarının kısa vadeli etkilerinin ötesinde, özellikle hammadde bulunabilirliği ve fiyatlaması, değişen ABD ticaret politikası ve Orta Doğu’daki süregelen jeopolitik gerilimlerle bağlantılı daha geniş piyasa dinamikleri faaliyet ortamımızı şekillendirmeye devam ediyor. Yerel sıcak haddelenmiş filmaşin fiyatları küresel seviyelerin oldukça üzerinde kalmayı sürdürüyor. Enflasyonist koşullar maliyet yapımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor; zira daha yüksek tarife maliyetleri, enerji maliyetlerinde önemli artışlar ve son dönemde navlun maliyetlerinde keskin yükselişler yaşadık. İlerleyen dönemde disiplinli fiyatlamaya, operasyonel verimliliğe ve müşterilerimizle güçlü ilişkileri korumaya odaklanmayı sürdüreceğiz. Bunun da mevcut piyasa koşullarında etkili şekilde hareket etmemizi sağlayacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.


