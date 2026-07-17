Insteel Industries’ın 2026 üçüncü çeyrek kârı artan maliyetler nedeniyle geriledi

ABD merkezli Insteel Industries Inc., 27 Haziran’da sona eren 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde, önceki çeyrekteki 5,2 milyon $ ve önceki yılın aynı dönemindeki 15,2 milyon $ seviyelerine kıyasla 9 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin net satışları ise sırasıyla 172,7 milyon $ ve 179,9 milyon $ seviyelerinden 197,7 milyon $’a yükseldi.

Net satışlar, ortalama satış fiyatlarındaki %8 ve sevkiyatlardaki %1,7 artışın etkisiyle yıllık %9,9 yükseldi. Ancak filmaşin, navlun ve işletme maliyetlerindeki artışların fiyat ve satış hacmindeki iyileşmeyi aşması sonucunda brüt kâr 30,8 milyon $’dan 20,1 milyon $’a, brüt kâr marjı da %17,1’den %10,2’ye geriledi.

2026 mali yılının ilk dokuz ayında şirketin net kârı yıllık bazda 26,5 milyon $’dan 21,8 milyon $’a düşerken, net satışları ortalama satış fiyatlarındaki %13,1 artış sayesinde 470,3 milyon $’dan 530,2 milyon $’a yükseldi. Sevkiyat hacimleri büyük ölçüde sabit kalırken, brüt kâr marjı %13,8’den %10,3’e geriledi.

Insteel, çeyreği borçsuz ve 22,9 milyon $ nakitle tamamladı. Şirket, mali yılın başından bu yana temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 23,8 milyon $ aktardı. İlk dokuz ayda 9,1 milyon $ olan sermaye harcamalarının tam mali yılda yaklaşık 15 milyon $ seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki beklenti 20 milyon $ düzeyindeydi.

Insteel başkanı ve CEO’su H.O. Woltz III, kamu kaynaklarıyla finanse edilen altyapı projelerindeki faaliyetlerin güçlü, müşteri beklentilerinin ise olumlu olduğunu belirtti. Veri merkezi projelerindeki bazı gecikmelerin talep zayıflığından değil zamanlamadan kaynaklandığını ifade eden Woltz, maliyet baskılarının geçici olduğunu ve artan giderlerin zaman içinde fiyatlara yansıtılmasının beklendiğini söyledi.